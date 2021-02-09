شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يترأس اجتماع «الأمومة الآمنة» لخفض وفيات الحمل والولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس اجتماعآ موسعآ للجنه الأمومه الأمنه بحضور دكتور سامح شكرى مدير عام الطب العلاجي، والدكتور تامر البوهى نقيب الاطباء والدكتور الجوهري السيد استشارى العنايه المركزه وممثل عن قسم النساء والتوليد بالمستشفى العام .

مع منسق اللجنه د. ميرفت عبدالوهاب مدير إدارة الامومة والطفولة، وذلك لمناقشة اسباب وفيات الأمهات أثناء الحمل والولاده وفتره النفاس .

حيث ناقش الاجتماع عدد من الحالات التي توفاه الله اثناء الحمل والولادة والنفاس، وأهم الاجراءات التي يتم اتخاذها لخفض معدلات تلك الوفيات .

وقد خرج الاجتماع بعددآ من التوصيات الهامة وهي :

انشاء عيادة لمتابعه الحمل والحمل الخطر بمستشفي السويس العام.

تكثيف دور التثقيف الصحى بأهميه متابعه الحمل خاصه للفئات الاكثر عرضه للخطوره وأهمية متابعه الحمل وعلامات الحمل الخطر التي تستدعي استشارة الطبيب.

تكليف ممرضة بقسم النساء التوليد للتسجيل الطبي لتوثيق جميع الحالات التي يتم عرضها على قسم النساء والتوليد.

تكليف إدارة العلاج الحر بالمرور على معامل التحاليل لمراجعة تاريخ الصلاحية لمستلزمات التحاليل لاستبعاد أي مخالفات قد تؤدي إلى اعطاء نتائج غير سليمة يترتب عليها حدوث مضاعفات اثناء الحمل والولادة.