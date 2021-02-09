شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والذى صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وإدارة المرور والاجهزة المعنية.

ويهدف القانون إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع«، للمزايدة ويتم طرحها امام الشباب والشركات للتعامل بشكل سنوى، ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به»صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.