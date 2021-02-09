شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: مسبار الأمل يرفع من الروح المعنوية للشباب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه من المجموعة الاستشارية لهيئة الفضاء الإماراتية.

وأضاف الدكتور فاروق الباز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن كل خطوة يقوم بها الصاروخ من الممكن أن تكون غير صحيحة.

وأشار إلى أن كوكب المريخ تحدث عليه عواصف ترابية، وكيفية تحريك الغازات في الغلاف الجوي، وسوف نحصل عليها من خلال وصول صاروخ مسبار الأمل الإماراتي.

وأكد أن الصاروخ يرفع من الروح المعنوية للشباب بالإمارات، ويرفع من فكرة العرب عن أنفسهم، بأنهم يستطيعون تحقيق أي شيء ما دام هناك هدف.