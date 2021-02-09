شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا يطهر منزلين وعدة مناطق في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا بالعريش، الثلاثاء، تطهير منزلين وعدد من المناطق في مواجهة كورونا ومكافحة الحشرات من ناقلات الأمراض، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وباشراف إدارة المتوطنة.

وأعلن فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن فريق الوحدة قام بتطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى وأحد المنازل المجاورة في شارع العشرين الجديد بالعريش، كما تم تغطية البرك الموجودة في تقسيم أرض الجمعية، والبرك الموجودة في منطقة الإدارى في حى المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، علاوة على تغطية جميع البرك الموجودة في حى الشرابجة ومنطقة الشاليهات في المساعيد ومناطق غرب المدينة من شارع الأزهر حتى الساحة الشعبية، وذلك لتقليل كثافة البعوض البالغ والقضاء على اليرقات والحشرات الناقلة للأمراض، حيث تم رشها بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض لتقليل كثافتها أيضًا.

وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوى رئيس الوحدة، ومعه كل من المهندسة الهام عايش، والفنيين: كمال السيد، السيد عبدالغفور، ومحمد شحاتة، والعمال: سعيد متولى وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم .

وأشار إلى أن فريق الوحدة يتعاون مع مجلس مدينة العريش والأحياء المختلفة في رش برك المياه وأماكن تجمع المخلفات والحشرات وناقلات الأمراض وفتحات الصرف الصحى.. إلى جانب تلقي بلاغات المواطنين عن تلك الأماكن للتعامل معها ومكافحة مسببات الأمراض ونقل العدوى.