شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف السويس» تواصل دورات تدريب الأئمة والواعظات لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت فعاليات بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس عملها لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء لتدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن البروتوكول جاء من باب اهتمام وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن المراحل التي يشملها البروتوكول ثلاث مراحل في اللغة العربية وآدابها( النحو، والبلاغة،وأساليب أدبية)، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ،وكذلك دورات في المهارات الإعلامية وذلك من أجل الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي كمآ للأئمة والواعظات.

حاضر الدكتور حسن العشري مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة السويس والذي تناول أسس الإرشاد النفسي ومبادئه ومجالاته وتفاعل الأئمة والدعاة في مناقشاتهم حول هذه المجالات.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بتعدد المحاضرات لليوم الثاني على التوالي فقد بين الدكتور جلال محمد نجيب مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب بجامعة السويس مفهوم الشائعات وأثرها على الإستقرار والأمن الاجتماعي وسبل مواجهتها كما تناول الدكتور محمد عيد مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب بجامعة السويس في محاضرته قضايا معاصرة من وجهة علم الإجتماع.