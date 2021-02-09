شكرا لقرائتكم خبر عن لدورهم البارز في مكافحة كورونا.. تكريم نخبة من الكوادر الطبية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه كل من إبراهيم عبدالله جمعة، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية، ومختار القاضي، نائب رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وعدد من الكوادر الطبية بالمحافظة، بمنحهم شهادات التقدير لدورهم البارز في مقاومة فيروس كورونا المستجد.

وأكد شوكة في بيان، الثلاثاء، تكريم كل من الدكتور أحمد عبدالفتاح محمد مدير إداره المستشفيات والمدارس والتدريب بالمديرية، الدكتورة أمل إسماعيل الخليلي، مدير إداره الصيدله بالمديرية، عبدالناصر محمد محمد عبدالجواد مسؤول الخطه التدريبية، فتحي أحمد عثمان مسؤول التثقيف الصحي بالمديرية، ناهد عبدالجواد يوسف مسؤول مدارس التمريض، مصطفى عوض الله عبدالله مسؤول مراكز التدريب.

وأشاد شوكة بدورهم البارز في النهوض بالملف الصحي على مستوى محافظه شمال سيناء، ما أدى إلى تحسين الخدمات الصحية والحد إلى درجة كبيرة من انتشار الأمراض وخصوصا في جائحه كورونا التي كان لها تأثيرات سلبية كبرى ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله.

واعرب شوكه عن سعادته بتكريمهم بمشاركة منظمه حقوقيه تسعى إلى تقديم الدعم المعنوى لكل من يقوم بدور بارز في عمله في سبيل تقديم خدمات طبيه متميزه لكافه فئات المجتمع مع إبراز القيادات المتميزه والشخصيات المؤثره التي تبذل قصارى جهدها وتتفانى في عملها.