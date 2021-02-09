شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربائي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين الاخضر ضمن مصادر الطاقة الجديدة والحديثة، ويسعى العالم كله للاستفادة منه، ويتم الحصول على الهيدروجين الاخضر من التحليل الكهربائي للمياه.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاستفادة من الخبرات الأوروبية في الحصول على الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة المتجددة بسعة مبدئية حوالي 100 ميجا وات.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها إنتاج أكثر من 5 آلاف ميجا وات يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة، وهناك خطة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة من بلجيكا وألمانيا، حتى تصبح رواد في هذا المجال.

وأكد أن العالم يسعى للحصول على الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة لا تسبب احتباس حراري، بالإضافة إلى تصدير الطاقة النظيفة.