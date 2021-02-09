شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية من جامعة مطروح للضبعة لعلاج طاعون البقر والهزال وقراد الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت كلية الطب البيطري جامعة مطروح، الثلاثاء، بقافلة بيطرية من خلال المستشفى التعليمي البيطري لمركز الضبعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، في بيان، إن تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية يأتي ضمن خطة الجامعة للمشاركة المجتمعية، للمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن القافلة مدعمة بالمستلزمات الطبية البيطرية والأدوية اللازمة التي تُصرف مجاناً، بهدف خدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء للمربين.

وأكد النجار أن القافلة باشرت أعمالها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تضمنت علاج الأغنام والأبقار من العديد من الأمراض منها حالات الطاعون، الضعف العام والهزال، بالإضافة لحالات قراد الكلاب.