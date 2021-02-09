شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي سيدفع الثمن».. أحمد موسى يطالب بمعاقبة حسين الشحات وكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الفيفا بحرمان محمود كهربا، وحسين الشحات، لاعبي الأهلي، من خوض مباراة بالميراس بكأس العالم للأندية بسبب اختراق الفقاعة الطبية خلال مباراة بايرن ميونخ.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تخرج من الفقاعة تبقى مستهتر، حرمتوا فريقكم من المشاركة»، متابعا «ما حدث عدم انضباط ويجب أن يواجهه كاتبن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي».

وأكمل: «بالميراس فريق صعب، وبطل البرازيل»، مطالبا الخطيب بتوقيع عقوبة على اللاعبين الاثنين لعدم التزامها بالضوابط.

وتساءل: «لماذا لم يلتزم الشحات وكهربا بالإجراءات ؟ هل استفاد الأهلي بما حدث ؟»، معلقا «أنا زعلان إنهم مش هيشاركوا خلال المباراة المقبلة، الفريق بأكمله قد يدفع ثمن استهتار لاعبين».

وأردف: «يجب أن ينتبه الجميع إلى التصرفات، الأهلي أهم دائما».