شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية قناة السويس»: حققنا نموًا إيجابيًا على جميع الأصعدة رغم أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل 5 سنوات كانت تفتقر للكثير من عوامل الجذب من الطرق وعوامل الاتصال والمرافق، إلا أن الجهد المبذول خلال الفترات السابقة، شكل قاعدة جيدة من شبكة الطرق والمرافق ومحطات الكهرباء والبنية التحتية الاخرى، التي تساعد على الإنطلاق للاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات بداية للمنطقة الواعدة يعتبر الأساس العلمي الذي سيُبنى عليه المستقبل، موضحًا أن العام الماضي كانت الظروف العالمية تختلف عن السنوات الأخرى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائجة فيروس كورونا، حققت المنطقة نمو في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة المناخ الاقتصادي للمنطقة للتعامل استثمارين بشكل جيد خلال الـ5 سنوات المقبلة.