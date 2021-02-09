شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تؤكد الاعتماد على الخامات المصرية فى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع المصرية لها تجربة سابقة في مثل هذه الأمور، وبدأوا في إنشاء خطوط جديدة، موضحا أنه من بين المنتجات المطلوبة هي الكابلات الكهربائية، ومواسير الصرف الصحي، وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والمحولات الكهربائية، والمواتير، وكل ما يخص البنية التحتية، وبعض المصانع بدأت في إنشاء خطوط جديدة لأن هناك تكليفات بعدم استيراد أي منتج في هذه المبادرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الاعتماد على المنتج المحلي أمر مهم، والمصانع المصرية لديها القدرة التصنيعية على ذلك، والحكومة تعلم ذلك، وقيمة الصادرات خلال الفترة الماضية ارتفعت، وهذا دليل على أن لديهم القدرة التصنيعية لإنتاج المستلزمات التي تحتاجها المبادرة، مضيفا أنه سيتم التعاون مع كافة الصناعات، ويتم الترتيب معهم حسب الطاقة الإنتاجية، وخلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حصرا لكافة المصانع التي ستشارك في المبادرة، موضحا أن مصر يوجد بها أكثر من 10 آلاف مصنع للصناعات الهندسية.

وتابع أنه آن الآوان لكي تبنى مصر بسواعد أولادها في مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تستلزم احتياجات الحياة الكريمة، مثل رصف الطرق، وإنارة الشوارع، وكل ما هو موجود في المدن سيوجد في القرى، مع الاهتمام بأن تكون كل الخامات صناعة مصرية بنسبة 100%.