شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع امتحانات المدارس والجامعات فى ظل إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن الوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا بين الطلاب في المدارس والجامعات خلال الامتحانات ستكون مسئولية الجامعات والمدارس في الدرجة الأولى، مضيفا أنه لابد من العودة للدراسة ويمكن التعامل مع ذالك بإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن الجامعات يجب عليها تطبيق التباعد بين الطلاب أثناء الامتحانات وتقليل مدتها، مشيرا إلى ضرورة تغيير طبيعة الامتحان، وأن تكون اختيار بين متعدد لإجابة الأسئلة الموضوعة.

وتابع أن معدل إصابة فيروس كورونا الآن في تراجع، لافتا إلى أن حالات الوفيات الآن أقل، مضيفا ان مصر تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا.