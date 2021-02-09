شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص أنطونيوس عزيز وكيل مطرانية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة القمص أنطونيوس عزيز كاهن كاتدرائية العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسول بدمنهور، ووكيل مطرانيه البحيره ومطروح وتوابعها.

وتابع المركز، القمص أنطونيوس هو شقيق كل من المتنيح -المتوفى الأنبا أندراوس أسقف دمياط، و القمص رويس عزيز كاهن كنيسه الملاك ميخائيل بكفر الدوار، مقدما النعى :"خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها في نياحة الأب المبارك القمص انطونيوس عزيز، ولمجمع كهنة الإيبارشية، وعزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، ولنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

وتوفى اليوم أيضا القمص أرسانيوس صبري، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة باكوس بقطاع شرق الإسكندرية عن عمر قارب 76 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت حوالي 44 سنة خدم فيها بإيبارشية المنوفية وأفريقيا (دولة غانا) والإسكندرية.

وقالت الكنيسة القبطية، في بيان اليوم، ولد القمص أرسانيوس 3 يوليو 1945، وسيم كاهنًا في 27 مايو 1977، ونال رتبة القمصية في 1 مايو 1997، وقد أقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة فلمنج ظهر اليوم بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.

وتابعت الكنيسة: "قداسة البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس صبري، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".