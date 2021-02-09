شكرا لقرائتكم خبر عن العلم الإماراتى يعانق سماء المحروسة على برج القاهرة احتفالاً بمسبار الأمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل برج القاهرة، الواقع فى منطقة الجزيرة، بالإنجاز التاريخي الذى حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ، لتكون المشاركة الأولى للعرب فى الفضاء الخارجى، بعد رحلة استمرت سبعة أشهر توجت بالنجاح في النهاية.

وسطعت أضواء برج القاهرة فى سماء المحروسة بألوان العلم الإماراتى لدعم المرحلة الجديدة التى وصلت إليها الدولة الإماراتية فى عالم الفضاء ومشاركة دول العالم المتقدمة فى أبحاثهم العلمية.



برج القاهرة يتزين بالعلم الإماراتى



برج القاهرة يتزين بالعلم الإماراتى احتفالا بمسبار الأمل



برج القاهرة يتزين بعلم الامارات

واستمر برج القاهرة لفترة طويلة متزيناً بالعلم الإماراتي، بالإضافة إلى كتابة "مسبار الأمل" على طول البرج، وفى القمة الكثير من الألوان التى عانقت السحاب لمشاركة الأشقاء الإماراتيين إنجازهم التاريخى الجديد فى عالم الفضاء الخارجي.

ونجح مسبار الأمل الإماراتى فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.



برج القاهرة يتزين بالعلم الإماراتى احتفالا بمسبار الأمل



برج القاهرة يتزين بالعلم الإماراتى



برج القاهرة يتزين بعلم الامارات

ووفق وسائل إعلام إماراتية فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث يعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.