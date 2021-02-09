شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشيد بمشاركة مركز الفيروسات بمؤتمر علماء مصر بأمريكا وكندا والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية، أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعتزم منذ مدة تنظيم احتفالية (عيد العلم) من أجل تكريم المتميزين من أبناء جامعة الأزهر بمختلف الكليات، بالقاهرة والأقاليم، والحاصلين على جوائز علمية في مختلف المجالات؛ لكن حالت جائحة فيروس كورونا دون تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على إقامة هذه الاحتفالية فور استقرار الأمور وتحسن المناخ الصحي.
كما أشاد صديق بالنشاط العلمي والبحثي الذي يقوم به المركز، والمتمثل في: نشر الأبحاث العلمية في المجلات والمؤتمرات الدولية Scopus، إضافة إلى تعاون أعضاء المركز في تقديم مشاريع بحثية وأبحاث علمية بخصوص كوفيد 19 مع الجامعة التقنية في مدينة أوسترافا بجمهورية التشيك.