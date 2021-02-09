شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار التضامن يطالب بملاحقة أطباء عمليات ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "وعي" يضم 12 قضية مرتبطة بالوعي بغرض تغيير السلوك، من خلال الرائدات الاجتماعيات، والنوادى الثقافية، ونوادي المرأة.

وأضاف الدكتور مجدي حلمى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك استجابة للبرنامج من خلال استقبال المواطنين للرسائل، وسماح الأهالى لأبنائهم بمناقشة هذه الموضوعات من خلال التواجد مع المتخصصين، أو مناقشة بين أفراد الأسرة.

وأوضح أنه كلما زاد مستوى تعليم الأسرة وارتفاع المستوى الاقتصادي يقلل من انتشار الظاهرة، لافتاً إلى أن هناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة اليونسيف على التربية الإيجابية نسبة ختان الإناث فيها لا تتعدى الـ 50%.

وأشار إلى أنه لابد من ملاحقة الأطباء الذين يمارسون عمليات ختان الإناث، مضيفا أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة.