شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: الامتحانات ستكون عبر نظام الهجين وجزء منها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة كانت تخطط منذ بداية العام الدراسى أن يتم تطبيق تنظيم التعليم الهجين -أى أن جزء من الدراسة سيكون من خلال التعليم المباشر- وجزء آخر من التعليم سيكون من خلال التعليم عن بعد عبر التقنيات الحديثة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الوزارة ظلت تتبع التعليم الهجين حتى شهر ديسمبر الماضى، ولكن مع تزايد حالات الإصابات بكورونا تحول التعليم الهجين إلى التعليم الإلكترونى، وقررت الوزارة استكمال الفصل الدراسى الأول عبر التعليم الإلكترونى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى أن الامتحانات عبر نظام الهجين أي أن جزء من الامتحانات سيكون من خلال الحضور الشخصى، وجزء من خلال المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن هناك 137 بحثا للوزارة منشور في مجلات عالمية عن كورونا، بجانب أن هناك تجارب خرجت من الوزارة عن فيروس كورونا، ولم تكن الدولة تقف موقف المتفرج في مواجهة هذا الفيروس وإجراء الأبحاث عنه.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالى إلى أن أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات الجامعية بدأ يقل بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.