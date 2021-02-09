شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز لـ"الخليج 365": مسبار الأمل عهد جديد لدخول العرب عصر الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الكبير ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، بنجاح دولة الإمارات العربية في وصول مسبار الأمل الإماراتى إلى كوكب المريخ، مشيرا إلى أن هذا بداية ممتازة لدولة الإمارات فى مجال الفضاء.

وقال الدكتور فاروق الباز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، من الولايات المتحدة الأمريكية، إن مسبار الأمل سيبقى فى أعالى الغلاف الجوى للمريخ للتعرف على وسيلة خروج الأكسجين من الغلاف الجوى للكوكب وربما أيضا على العواصف الترابية على المريخ.

وتابع الدكتور فاروق الباز، إنه بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول لكوكب المريخ، تستطيع أن تقول الإمارات إن هذا عهد جديد لدخول العرب عصر الفضاء.

وفى وقت سابق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل إلى مداره فى كوكب المريخ وتلقى مركز بن راشد للفضاء أول إشارة، وبذك تصبح الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر وتعد الرحلة الشاقة التى قطعها المسبار على مدار الـ 7 أشهر الماضى منذ إطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، أول مهمة إلى المريخ تقوم بها دولة عربية ومسلمة.

وقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومتراً، وبحسب وسائل اعلام اماراتية، الوصول ليس نهاية الرحلة بل هو بداية لأخطر مراحل مهمة المسبار وأكثرها دقّة، نظراً لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منظومة المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه.