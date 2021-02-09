شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تعقد احتفالية بمناسبة اليوم الدولى للمرأة والفتاة فى العلوم.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الخميس (11 فبراير 2021)، احتفالية دولية كبرى، للاحتفاء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، تحت شعار إلغاء الميز بين الجنسين يبدأ من ميدان العلوم، بالشراكة مع معهد ليبنيز للحفز (ليكات) التابع لمؤسسة ليبنيز الألمانية، ومؤسسة الفضاء الأمريكية.

تنطلق أعمال الاحتفالية، حضوريا بمقر الإيسيسكو في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد (العاشرة بتوقيت الرباط)، وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدولية التي ستنفذها المنظمة على مدار العام تقديرا لدور المرأة، وتعزيزا لمكانتها.

وستوجه مهربان علييفا، السيدة الأولى والنائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان، كلمة مصورة خلال افتتاح الاحتفالية، وستشارك فيها الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية في الأردن، والدكتورة أمينة غريب فقيم، الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، وشخصيات نسائية رفيعة المستوى، وحاصلات على جائزة نوبل، ومتخصصات في مجال العلوم، وأستاذات بجامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم.

ستمثل الاحتفالية فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين جميع المشاركات، حول مختلف القضايا المتعلقة بالنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنها إلغاء الميز وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال العلوم والتكنولوجيا، عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج، وتأمين تعليم جيد للنساء والفتيات.