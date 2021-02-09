شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بيمن يركب 3 دعامات بالقلب ويطالب الأٌقباط: أعفونى من الزيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، أنه أجرى قسطرة تشخصية وتركيب 3 دعامات بالقلب، بمركز الدكتور مجدى يعقوب بأسوان، مشيرا إلى أنه يقضى فترة النقاهة بدير الملاك ميخائيل، وطالب بعدم الازعاج بالزيارات وطمأن الأنبا كل محبيه على استقرار حالته، كما قدم الشكر للأنبا هدرا مطران أسوان على رعايته الكريمة له.

وقال الأنبا بيمن في بيان له اليوم :"أحيطكم علما بأنني قمت بزيارة لنيافة المطران المكرم الأنبا هدرا بمطرانية أسوان، واقترح أن أقوم بعمل مراجعة طبية بمركز د. مجدي يعقوب، وبالفعل أجريت فحوصات يوم السبت تحاليل وأشعة مقطعية وكان رأي الأخصائي إجراء قسطرة تشخيصية لمعرفة حالة الشرايين والدعامات الموجودة وهذا ما تم الأمس الاثنين وقام بتركيب ثلاثة دعامات".

وتابع: "أشكر الله أنا بخير وحاليا في دير الملاك ميخائيل، شكرا لإلهنا الصالح الذي ابقي لنا بقية وشكرا لحبيبنا الأنبا هدرا، ولكل أولادة علي تعبهم معنا، وشكرا لكم جميعا لصلواتكم المقبولة أمام الله، أذكروني في صلواتكم وارجو أن تعفوني من الزيارات نهائيا ولقائنا يوم الخميس القادم على "زووم" 7 مساءا".