شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربائى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة الجديدة والحديثة، ويسعى العالم كله للاستفادة منه، ويتم الحصول على الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربائى للمياه.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى شادى شاش ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكستر نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى الحصول على الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة المتجددة بسعة مبدئية حوالي 100 ميجا وات.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها إنتاج أكثر من 5 آلاف ميجا وات، يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة، وهناك خطة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة من بلجيكا وألمانيا، حتى تصبح رواد في هذا المجال.

وأكد أن العالم يسعى للحصول على الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة لا تسبب احتباس حراري، بالإضافة إلى تصدير الطاقة النظيفة.

ومن جانب أخر، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الاثنين 25 ألفا 100 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم، الثلاثاء 25 ألف ميجا وات.

وتوقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 20 ألف 100 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.