شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر الثالث عالميًا فى إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع انتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بالفيوم يخدم المعاهد البحثية، ويستخدم لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن في مصر والعالم، موضحًا أن المشروع طاقته حوالي 3 ملايين بيضة خالية من الفيروسات، وهذا المشروع هو الأول فى مصر والشرق الأوسط، وحصل على كافة المرجعيات وشهادات الجودة المطلوبة.

وأضاف "القصير"، خلال حوار مسجل له برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، على هامش تفقده مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية به، وأن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا وألمانيا فى انتاج البيض الخالى من المسببات المرضية.

وأشار الوزير إلى أن أن هناك اتجاها لزيادة إنتاج اللقاحات من خلال البيض الخالى من المسببات المرضية من 130 مليون جرعة لقاح بيطرى لمليارى جرعة، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل، لافتاً إلى أن تكلفة البيضة الواحدة من البيض الخالى من المسببات المرضية تعادل 6.3 دولار وممنوع تداوله بالأسواق.

وأكد "القصير" أنه يحاول مع زملائه حصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها؛ لتحقيق عائد اقتصادى كبير، وإعادة النظر فى أى أصل لا يحقق عائدا كبيرا، وهناك تكليف من الرئيس بعدم ترك أى أصل غير مستخدم أو لا يحقق عائد لا يتناسب مع قيمته.

وأضاف "القصير"، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بدعم صناعة الزيوت، وهناك محاولات تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مشددًا أن الوزارة تستهدف التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، مشيراً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى أهم أولويات الوزارة، لافتًا إلى أننا نُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصرى خضروات وفاكهة، كما أننا دخلنا عصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ونحاول تقليل الفجوة فى إنتاج البتلو وتحسين الإنتاجية، موضحاً أن التصنيع الزراعى يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعى والصادرات.