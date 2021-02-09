شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يعلن بدء إجراءات تسجيل أسود قصر النيل ضمن الآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، أنه تم البدء فى إجراءات تسجيل أسود قصر النيل ضمن الآثار المصرية، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم انتهاء إجراءات التسجيل بعد إلا أن الوزارة قامت بترميمها منذ فترة.

وكشف وزير السياحة والآثار عن خطة تطوير منطقة أهرامات الجيزة بالشكل الذى يليق بعظمة الدولة المصرية وتاريخها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع رجل أعمال مصرى على مشاركته الحكومة فى تطوير المنطقة وإنشاء مطاعم ودورات مياه وتجهيز أتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية ودورات مياه متنقلة ذاتية التنظيف، على أن تحصل وزارة السياحة والآثار على إيرادات بيع تذاكر الدخول و50% من ربح المطاعم والكافيتريات التى سيتم إنشائها.

وأضاف الدكتور خالد عنانى، أنه تم الاتفاق مع رجل الأعمال المصرى على توفير عدد 30 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية لنقل السياح من وإلى الهرم للحفاظ على الآثار من التلوث، وتوفير 70 حنطور بشكل موحد ولائق، وتوفير زى موحد للخيالة والعاملين داخل منطقة الهرم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء ببيان الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، والذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.