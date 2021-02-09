شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نعمل على تعظيم القيمة المضافة من أجل زيادة الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية توجه إلى دعم ملف الأمن الغذائى، ولذلك نسعى في التوسع الأفقى وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتابع: "قديماً كنا 2 مليون مواطن يعيشون على 2 مليون فدان زراعى الآن نحن أكثر من 100 مليون نعبيش على9,4 مليون فدان".

وأضاف "القصير"، خلال لقاء مسجل له ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "TEN"، أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ملف الأمن الغذائي لذلك نعمل على توسيع الرقعة الزراعية، وتابع:" صادرات مصر من الخضروات والفاكهة بلغت 33 مليار جنيه.. وداخلين على الاكتفاء الذاتي في الأسماك.. ولدينا اكتفاء ذاتى فى الدواجن والبيض".

وفى سياق متصل أكد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات من قبل رئيس الوزراء لتدعيم زراعة الزيتون، والتوسع في زيادة إنتاج الزيوت، وتقليق الإستيراد، مشدداً على أن الوزارة تعمل تعظيم القيمة المضافة من أجل زيادة الإنتاج الزراعى.

وفى سياق آخر قال وزير الزراعة، إن مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية بدأ تشغيله في عام 2001 ، وهو المشروع الثالث عالمياً بعد أمريكا وألمانيا، وتابع:"البيض الخالى من المسببات المرضية تكلفته تعادل 6,3 دولار للبيضة الواحدة".

وتابع "القصير"،:" هذا البيض مكون أساسى في صناعة اللقاحات، كما يخدم كافة المراكز البحثية وإنتاج المشخصات للفيروسات وعملية فرز للفيروسات، موضع تقنى عالى وموضوع عالى ..مشروع يعتبر الوحيد في الشرق الأوسط ..والبيضة خالية من أي عدوى أو فيروسات أو ملوثات وتستخدم في صناعة اللقاحات".

وأشار الوزير، إلى أن صناعة الدواجن في مصر تتضمن استثمارات بـ100 مليار جنيه، وتستوعب 3 مليون عامل ونتجه إلى دعم صناعة الدواجن وصادراتها.