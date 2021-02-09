شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق يكشف سبب ارتفاع سعر برميل البترول وتأثيره على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن ارتفاع أسعار برميل النفط أمر متوقع، حيث تم التوقع أن يزيد سعر البرميل لأكثر من 60 دولارا، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تعود لطبيعها تدريجيا ولو بنسبة 60%، وهو سعر عادل ولن يستفيد سوى المُصنع فقط حال انخفاضه عن ذلك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "مصر تنبهت لهذا الأمر منذ سنوات، وقامت بعمل نظام للتأمين على أسعار برميل البترول، فإذا قلت الأسعار عن السعر المحدد لن تخسر مصر شيئا لأن هناك تأمين عليه، وهو كان قرارا صائبا".