نشرة الحوادث.. طبيب أمام الجنايات بتهمة هتك عرض رجال وطعن على تجميد "مجلس الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - إحالة طبيب أسنان للجنايات بتهمة هتك عرض أربعة رجال

أمرت "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة. اضغط للتفاصيل

هاني زادة يطعن على حُكم تأييد "تجميد مجلس الزمالك" وتعيين لجنة مؤقتة

طعن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وإلزام وزارة الرياضة بعودة الحال كما كان عليه بعودة مجلس الإدارة. اضغط للتفاصيل

رسائل خادشة عبر "واتساب".. تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة سما المصري سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.اضغط للتفاصيل

تفاصيل مقتل صاحب مشويات "الفقير" في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في مقتل صاحب محل مشويات شهير بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

17 مارس.. الحُكم على سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحُكم على سناء سيف (محبوسة) في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 بجلسة 17 مارس المقبل. اضغط للتفاصيل

الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة"

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة "نفقة توأمها" للحكم. اضغط للتفاصيل