أخبار مصر

كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبوالنمرس من كارثة؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الإطفاء إلى موقع اندلاع حريق في "تريلا" مُحملة بأسطوانات غاز منزلية دون وقوع كارثة محققة بمركز أبوالنمرس، جنوب الجيزة.

اليوم الثلاثاء، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة مُحملة بأسطوانات غاز

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان مدير إطفاء الجنوب.

وتبين نشوب الحريق بمقدمة السيارة نتيجة ماس كهربائي، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى الأسطوانات.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة بالواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا