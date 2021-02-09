"زعلان من الأهلي".. "الجلاد" يعلق على مباراة البايرن ويوجه رسالة لـ"موسيماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - علّق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع: (الخليج 365– يلا كورة– شيفت– والكونسلتو)، على هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "أنا زعلان من الأهلي"، مضيفًا: "أنا أهلاوي بجنون، لست متعصبًا، ولكنني أعشق الأهلي بقلبي وعقلي وجوارحي، لذا؛ ليس عيبًا أن أقول إني «زعلان» من حب عمري.. زعلان؛ علشان ما بحبش أشوف بطلي خايف من أي فريق.. لا بايرن ميونيخ ولا غيره.. زعلان؛ لأن النتيجة فعلًا لم تكن تهمني كثيرًا، بل أداء الأبطال أمام الأبطال.. حتى لو هُزمنا 10- صفر.. زعلان؛ لأننا لم نلعب لعبنا والنتيجة على الله.. هكذا أنا.. لا أُحب الاستسلام، ولا رمي الفوطة قبل المواجهة".

وتابع الجلاد: "بايرن لم يكن بايرن؛ لأن الأهلي لم يكن الأهلي.. وحين وجد البايرن فريق الأهلي خائفًا زيادة، فاز بأقل جهد.. وموسيماني السبب، سواء بتصريحه الغريب قبل المباراة: «من نحن حتى نواجه بايرن ميونيخ»، أو بخطته المذعورة والدفاعية إلى حد الاستسلام، والبحث عن أفضل هزيمة".

ووجه الجلاد رسالة إلى المدير الفني للأهلي قائلًا: "لا يا مستر موسيماني.. أنت مدرب الأهلي وليس صن دوانز، وإن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم، فتلك ألف مصيبة".

واستكمل: "إنها كرة القدم التي تربينا عليها مع الأهلي: العب بطلًا.. دافع وهاجم.. وارفع اللون الأحمر في السماء، حتى لو هُزمت.. فالهزيمة مهما كانت ثقيلة في الملعب، أفضل من الهزيمة قبل إطلاق صافرة البداية".

وردّ الجلاد على من يغضب من حديثه: "إن أردت أن تفهم ما أقصده، تابع لاعبة التنس المصرية ميار الشريف، وهي تواجه عظماء اللعبة في العالم.. وسوف تفهمني جيدًا".