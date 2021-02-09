شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارات مخالفة بحي شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حامد احمد حامد، رئيس حي شمال الغردقة، حملة لوقف البناء العشوائي والمخالف والتعدي على أراضي الدولة وحصر العقارات ذات الخطورة حيث تم إزالة دور مخالف بتقسيم الموظفين على مساحة 450م لمخالفة شروط البناء واشتراطات الطيران المدني.

وقال اللواء عاطف وجدي، رئيس المدينة، في بيان، الثلاثاء، إن المخالفة تمثلت في تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى موضحاً أن اللجنة تمكّنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

كما طالب رئيس المدينة رؤساء الاحياء بضرورة المتابعة وتنفيذ أي ازالة لأعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة حيث ستتم إزالتها على الفور، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون.