شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة لتدريب أطباء الرمد بـ«السويس العام» على ‏غرز تثبيت القرنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‏قام قسم الرمد بمستشفى السويس العام بعمل محاكاة لتدريب أطباء الرمد على عمل غرز لتثبيت القرنية لمرضى المياه البيضاء عن طريق الجراحة والليزر.

قام بالتدريب دكتورة كريستين رائف، مدرس مساعد ‏بقسم الرمد بجامعة السويس، ودكتور رمضان، مدرس مساعد بجامعة السويس ودكتور على سامي، مدرس مساعد الرمد بجامعة السويس، وتدرب من مستشفى السويس العام ‏دكتورة مروة صابر، أخصائى الرمد، ودكتورة عبير توفيق، أخصائى الرمد ودكتورة آية رأفت، أخصائى الرمد ودكتورة سمية أحمد، أخصائى الرمد.