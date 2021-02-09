شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة لتدريب أطباء الرمد بـ«السويس العام» على غرز تثبيت القرنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام قسم الرمد بمستشفى السويس العام بعمل محاكاة لتدريب أطباء الرمد على عمل غرز لتثبيت القرنية لمرضى المياه البيضاء عن طريق الجراحة والليزر.
قام بالتدريب دكتورة كريستين رائف، مدرس مساعد بقسم الرمد بجامعة السويس، ودكتور رمضان، مدرس مساعد بجامعة السويس ودكتور على سامي، مدرس مساعد الرمد بجامعة السويس، وتدرب من مستشفى السويس العام دكتورة مروة صابر، أخصائى الرمد، ودكتورة عبير توفيق، أخصائى الرمد ودكتورة آية رأفت، أخصائى الرمد ودكتورة سمية أحمد، أخصائى الرمد.
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