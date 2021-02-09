شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصدر قرارًا بترقية 9 قيادات لدرجة رئيس إدارة مركزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرار بترقية عدد ٩ قيادات بالسكة الحديد إلى درجة رئيس إدارة مركزية.

وشمل القرار كل من المهندس / أيمن إبراهيم على علام ـ رئيسا للإدارة المركزية للتشغيل قطاع نقل البضائع، المهندس / سامي عبدالفتاح عبدالمجيد طه ـ رئيسا للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق قطاع الصيانة والدعم الفني ،المهندس / هاني فاضل السيد فاضل ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة القاهرة قطاع البنية الأساسية المهندس / مجدي عبدالمنصف مصطفي إبراهيم ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الجنوبية قطاع البنية الأساسية، المهندس / جمال محمد محمود سعد ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا قطاع البنية الأساسية ،المهندس / محمد حامد محمد رزق ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا قطاع البنية الأساسية، المهندس / حسام البسطويسي الغريب ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا قطاع البنية الأساسية، الأستاذ / عبدالغني إبراهيم محمد المنشاوي ـ رئيسا للإدارة المركزية للخدمات العامة قطاع الخدمات المشتركة، المحاسب / أشرف مصطفي سعيد رشوان ـ رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية قطاع الشؤون المالية.