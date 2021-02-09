شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل الطالب «المخترع» بشار جاد الرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يتجاوز عمره ١٢ عاما ومن اصحاب الهمم إلا انه اظهر نبوغا رياضيا وعقليا، لذلك السبب استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ الطالب العبقرى بشار محمد جاد الرب بالمرحلة الاعدادية ومن سكان مدينة طور سيناء، والذى فاز بعدة بطولات رياضية على مستوى الجمهورية في السباحة والكاراتية فضلا على نبوغة وحصولة على مراكز متقدمة في مسابقات الجمهورية للمخترع الصغير.

ومن اهم اختراعاته جهاز لكشف الكورونا للمصابين في التجمعات وجهاز طرد اسماك القرش باستخدام الموجات فوق الصوتية واثنى المحافظ على نبوغ وتفوق الطالب بشار وامر برعايتة وتقديم كافة التسهيلات لة لمواصلة نبوغة.

وابدى الطالب تطلعه لخدمة المجتمع ورفع اسم مصر عاليا في كافة الفعاليات التي يشارك بها.

واشارت والدة بشار إلى ان اهم واخر الشهادات التي حصل عليها هي مركز اول جمهورية سباحة ثلاث سباقات مختلفه 3 ميداليات ذهبيه باسم نادي شرم الشيخ ومركز اول على مستوي ادارة الطور ومسابقة المبتكر الصغير ومتاعب للجمهور وانه يستعين بشقيه عمار محمد جاد الرب 7 سنوات هو المساعد الأول له.