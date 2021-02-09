شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 محلات لتعديها على الطريق في الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، شوارع مركز ومدينة الحامول، رافقه في جولته عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن الجولات بمدن المحافظة، مشددًا على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة، وجه كفرالشيخ، بغلق وتشميع 7 محال تجارية بشوارع مدينة الحامول، لتعديها على حرم الطريق العام، كما وجه بالاهتمام بالنظافة ورفع الاشغالات، مؤكدًا ان الشارع حق للمواطنين، وصاحب المحل هو من بيده قرار غلقه محله، لتعديه على الطرق.