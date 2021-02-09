شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري أمين «الأعلى للآثار»: دمج السياحة والآثار أكمل منظومة الارتقاء بالقطاعين (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن عمل لسنوات في البحث والدراسة وسبر أغوار الأرض بحثا عن كنوز مصر القديمة في الأقصر، أثبت خلالها كفاءة وتميزا انعكس على معدل إنجازاته في الاكتشافات الأثرية، التي وصلت إلى ثلاثة اكتشافات كبيرة ومثيرة خلال النصف الأخير من عام 2019 فقط، ليتم انتدابه لتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لآثار مصر، إلا أنه لم يتنازل عن عشقه للعمل الميدانى وقاد عمل نحو 50 فريقا مصريا في كل ربوع مصر لفك أسرار تاريخ الحضارة التي ألهمت العالم.. ورغم أزمة كورونا استمر العمل في الاكتشافات وتطوير المتاحف وإنشاء الجديد منها ليتحقق به ومعه المزيد من الإنجازات التي بلغت معدلها القياسى في عام الأزمة المنقضى.. مع الدكتور مصطفى وزيرى في مطلع عام جديد أجرينا هذا الحوار الذي كشف فيه مزيدا من الأسرار.

الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

■ العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة تم الإعلان عنها مؤخرا.. ما تفسير ذلك النشاط الملحوظ رغم الظروف التي مرت بها البلاد خلال العقد الأخير وتأثيرها على عمل البعثات الأثرية؟

- في مارس 2016، تولى الدكتور خالد العنانى مسؤوليته وزيرا للآثار، وفى أكتوبر من نفس العام جاء لزيارة الأقصر والتقيت به ودون أي تعارف مسبق، أعلنت له استعدادى لبذل الجهد للكشف عن آثار جديدة في منطقة ذراع أبوالنجا بالبر الغربى، حال توافر التمويل اللازم فوافق، وخلال أسبوع، أبلغتنى الوحدة الحسابية لمصر العليا بالأقصر تنفيذ الوزير وعده بإتمام عملية تحويل المبلغ اللازم.. ومن هنا عرفت مع من أعمل، فهو إنسان صادق ونقى وذكى ووطنى مخلص.. وتحمست ومن معى وبدأنا العمل فورا خلال نوفمبر من نفس العام وفى إبريل 2017 أعلنا اكتشاف أول مقبرة، وكانت مقبرة أوسرحات وبها 1400 تمثال وتابوت.. وتضاعف الحماس مع الاكتشاف، ورغم حرارة الطقس مع حلول الصيف وشهر رمضان، إلا أننا واصلنا العمل لرغبة الجميع في تعويض الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011 وكنا نعمل من الخامسة صباحا قبل اشتداد حرارة الطقس، وكشفنا بعد 4 شهور فقط عن المقبرة الثانية في أغسطس 2017 وكانت لـ(أمون أمنمحات) صانع الذهب، ونشطت الميديا الدولية لتجذب أنظار العالم مجددا نحو مصر.. وكشفت الحفائر في هذه المقبرة أختاما جنائزية لأسماء شخوص من قدماء القادة ونجوم المجتمع لم يسبق الكشف عنهم، وهو ما مثل فتحا أثريا جديدا ومؤشرا بالغ الأهمية نحو العديد من الأسرار التي تنتظر الكشف عنها في ذات المكان أو بالقرب منه غالبا.. وتوالى العمل والحماس ليتم الكشف بعد ثلاثة شهور فقط عن أحد هذه الأسرار وكانت مقبرة «معطى» الذي كان كاتبا للإله أمون.. كنا سعداء للغاية وشعرنا ومعنا الوزير بالفخر بالنتائج الإيجابية للجهد المتواصل، وتدعمت الثقة بيننا وانتقلت لتولى منصبى الجديد كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار.. وإن كانت هذه تجربتى الشخصية معه، يمكننا حين ذاك أن نتصور آليات العمل التي قادها الوزير الطموح في جميع المواقع والتى أسفرت عن معدل الإنجاز في الاكتشافات الأثرية خلال الحقبة الحالية وهو المعدل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الآثار المصرية.

■ لعلك تقصد أن آلية العمل التي اعتمدها الوزير انعكست أيضا على عمل البعثات الأجنبية رغم أن أسلوب عملهم وطباعهم وأهدافهم ربما تكون مختلفة إلى حد ما؟

- بكل تأكيد هذا ما أقصده، فالحماس والتشجيع يدعم حب العمل في كل المجالات عامة وفى الاكتشافات الأثرية خاصة.. لقد وقعت في حيرة ما بين مهام منصبى الجديد وولعى بالحفائر والاكتشافات، وعندما طلبت من الوزير أن أواصل عملى في أعمال التنقيب دعمنى، وحينها، بدلا من الأقصر التي تبعد 660 كيلو متر، اخترت ثلاثة مواقع قريبة من القاهرة للبحث فيها، وكانت منطقتا الهرم وسقارة فضلا عن مقبرة تونا الجبل بالمنيا، ولولا ما أتاحه لى الدكتور العنانى من فرصة ودعم ما استطعت الجمع بين مهام العمل وما أثمره من نتائج، تمثلت في الكشف عن مقبرة الكاهنة (حتبت) بالهرم ثم خبيئة الحيوانات المحنطة بسقارة والتى عرضت بالكامل في متحف شرم الشيخ، وهو ما يعد دعما بالغا ورائعا لجهود العاملين في بعثات الاكتشافات الأثرية، خلافا لعادة وضع المكتشفات بالمخازن لفترات زمنية طويلة قبل مجرد التفكير في عرضها متحفيا.. وهو ما دعا لتزايد عدد البعثات المصرية بصورة متوالية لتصل إلى نحو 50 بعثة، تملك اليد العليا وصاحبة نصيب الأسد في معدل الاكتشافات على مستوى الجمهورية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بفضل دعم الدكتور خالد العنانى ورغم وجود البعثات الأجنبية التي وصل عددها إلى نحو 250 بعثة، لذلك لى أن أشعر بالفخر الكبير لتشرفى برئاسة، والإشراف على أعمال البعثات المصرية، ولولا أزمة كورونا، التي قلصت العمل إلى حد كبير، حيث تعمل الآن 10 بعثات مصرية فقط، بينما غادرت معظم البعثات الأجنبية إلى بلدانها، لكان معدل الاكتشافات أكبر بكثير.

■ العام الماضى شهد افتتاح عدد كبير من المتاحف ولكن هناك ما تم تأجيله.. فمتى سيتم افتتاحها؟

- بالفعل تم تأجيل افتتاح عدد من المتاحف التي كان مقررا افتتاحها نهاية العام الماضى إلا أن موعد الافتتاح لا نملك تحديده بمفردنا لأنها منظومة كبيرة ومتكاملة يشترك فيها العديد من الجهات المعنية، فمثلا المتحف القومى للحضارة المصرية انتهى العمل به تماما ونحن في المجلس الأعلى للآثار مستعدون لافتتاحه في إطار طقوس تتضمن موكبا ضخما له ترتيباته، وأتصور أن تلك الدواعى هي ما استدعت تأجيل افتتاح المتحف باعتبار أن الحدث عالمى بكل ما تعنيه الكلمة، فضلا عما تفرضه الإجراءات الاحترازية، وتأثيرها على إمكانية حضور الضيوف المحتملين خاصة الوافدين من خارج مصر، وكذلك الحال فيما يخص متحف العاصمة الإدارية الذي أكملنا استعداداتنا فيه لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، ورغم ذلك خلال هذه الفترة أجرينا العديد من التعديلات والتحسينات في سيناريو العرض المتحفى.. أما فيما يخص المطار فهناك متحفان في صالتين مختلفتين انتهى العمل تماما في إحداهما، بينما الآخر تم الانتهاء من اختيار القطع الأثرية، غير أن الأعمال النهائية لا تزال تجرى فيه، حيث يتم حاليا تركيب فتارين العرض وهى عملية فنية معقدة، يختص بها خبراء ألمان ومن المؤسف أن معدل إنجازهم للعمل تأثر سلبيا بسبب قيود السفر التي تفرضها جائحة الوباء العالمى، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهام خلال أيام ليكون المتحف جاهزا لافتتاحه، فضلا عن افتتاح المتحف الكبير إلا أن ذلك تأجل على أثر الجائحة العالمية التي تسببت في وضع قيود على سفر الضيوف الأجانب المدعوين ونحن بدورنا انتهزنا الفرصة لإضافة المزيد من اللمسات المتحفية.

■ على أثر أزمة كورونا كم عدد البعثات المصرية والأجنبية التي تواصل جهودها في التنقيب الآن؟

- هناك نحو 10 بعثات مصرية تعمل الآن في كل من الأقصر والمنيا والهرم وسقارة والفيوم بتمويل من المجلس الأعلى للاثار المصرية فضلا عن حوالى 6 بعثات أجنبية.

■ هل هناك أي خطط أو جهود لاستعادة الآثار المصرية المعروضة بالخارج؟

- هذه القطع الأثرية خرجت من البلد قبل مائة عام وأكثر عبر البعثات الاستكشافية التي كانت تعمل في الأراضى المصرية وبدعم قانون القسمة القديم الذي كان معمولا به في ذلك الوقت، وكان يقضى باقتسام حصيلة ما كشفت عنه تلك البعثات ما بينها وبين الدولة، أو أنها قطع قدمت كهدايا لشخصيات أجنبية خلال حقبة الحكم الملكى في مصر أو خرجت بالبيع وفقا لقانون تجارة العاديات الذي كان معمولا به أيضا في مصر، وكان يبيح المتاجرة في الآثار المصرية لمحلات يرخص لها رسميا بذلك وتدفع ضرائب للدولة، وهو ما يعنى خروج هذه الآثار بموافقة الدولة وأصبحت الآن ملكا لأصحابها الجدد، ولم يكن هناك سبيل لاستعادتها، إلا أن هذه الفوضى انتهت بصدور القانون عام 1983 ونتج عنه الآن أن أي أثر مسجل أو لم يسجل وخرج بطريقة غير شرعية منذ هذا التاريخ نبحث عنه ونستعيده بمساعدة اليونسكو التي أصدرت نظامها لحماية التراث العالمى عام 70، والاتفاقات المشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، ولدينا إدارة خاصة للآثار المستردة ترصد وتراقب صالات العرض والمزادات في العالم وتتحرى وتنسق الجهود مع الجهات المعنية محليا ودوليا لاستعادة أي أثر تم تهريبه من بعد صدور القانون المصرى في هذا الشأن. وجرى بالفعل استعادة الالاف من القطع الأثرية التي عبرت الحدود المصرية إلى الخارج بطريقة غير شرعية، منها تابوت «نجم عنخ» المذهب ووضعه بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وكذلك استعدنا الحاوية التي ضمت نحو 22 ألف قطعة أثرية وقام بتهريبها دبلوماسى إيطالى وذلك بإجراءات حازمة للنائب العام المصرى وجهد مشترك ومشكور لكل من وزارتى السياحة والاثار والخارجية والسفير المصرى بروما.. ووفق المعاهدات المشتركة تتبادل مصر مع مختلف الدول التعاون لاسترجاع الآثار إلا أن هناك بعض الدول مثل إنجلترا لا يوجد فيها قانون يمكنها من السيطرة على قاعة كرستيز لعرض وبيع التحف النادرة والقطع الأثرية، ومع ذلك نبذل جهودا ومخاطبة الجهات الدولية المعنية للضغط لاستعادة آثار مصرية من غير المعروف وقت خروجها من البلاد وغير مسجلة أثريا.. بينما هناك قطع أثرية تم نهبها خلال أحداث يناير 2011 والإدارة المعنية في مصر تترصدها وفور ظهورها في أي مكان سوف نعمل على استعادتها، وقد واصلت السلطات المصرية نجاحها قبل أيام واستعادت نحو 5000 قطعة أثرية خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وكانت بحوزة متحف الانجيل المقدس بواشنطن وذلك بعد جهود استمرت 5 سنوات.

■ ماذا عن مصنع المستنسخات الأثرية الجديد وما سيضيفه للآثار والسياحة المصرية؟

- المستنسخات التي كانت ولازالت تباع في المزارات المصرية صناعة أجنبية رغم أن أصل المستنسخ أثر مصرى، وهو أمر غير مقبول ولا يجب أن يستمر، لذا كان هناك توجيه صريح يحمل هذا المعنى من القيادة السياسية وشمل دعما لفكرة إنشاء مصنع مصرى لعمل المستنسخات لتغطية الطلب في البازارات وبيوت الهديا بالسوق المصرية وفى الخارج أيضا، ونجحنا في استثمار الدعم الرئاسى الكبير وأنجزنا المصنع الذي بدأ إنتاجه بالفعل منذ أسابيع قليلة ووفر فرصا متميزة لتشغيل عمالة ماهرة تتراوح ما بين 150 و200 فنان وفنى وعامل ونستعد لافتتاحه رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

■ في الماضى كان قانون القسمة ساريا مع البعثات الأجنبية.. الآن ما هو القانون الذي ينظم عمل البعثات الأجنبية.. وما هو المقابل الذي تتحصل عليه لقاء جهودها التي تمولها بنفسها؟

- المقابل الوحيد هو حق النشر العلمى، ويجدر الذكر أن من يعمل مع تلك البعثات الأجنبية عمال مصريون ورئيسهم مصرى وبالطبع مفتش الآثار المرافق بحكم القانون مصرى أيضا، وهو يمثل عين المجلس الأعلى للآثار التي تراقب وترصد وتتابع، وكذلك مرمم الأثر الآن مصرى بعدما كانت البعثات الأجنبية تصحب معها مرممين للآثار، حينما كان لدينا عجز في هذا التخصص قبل عقود خلت من الزمن، لذلك يمكننى الجزم باعتماد البعثات الأجنبية في أعمالها على نسبة تتجاوز 90% من العمالة المصرية في إنجاز مهامها في مواقع عملها.

■ كيف نطمئن المواطن العادى الذي تنتابه شكوك ويرقب في حذر عمل أفراد البعثات الاجنبية في الحفائر، وما قد يحتمله ذلك من سرقة ونهب بعض مما تكتشفه خاصة أنه غير معروف ولم يسجل بعد؟

- ليطمئن المواطن المصرى أن تراث أجداده أمانة وتحت عين ورقابة يد خبيرة من أشقاء وأبناء متخصصين في هذا الشأن، والذين يمثلون فريقا كبيرا يستحيل اتفاق أفراده على عمل غير مشروع بتسهيل الاستيلاء على آثارنا.. نحن نملك آلية تمنع أي عبث سواء بالنهب أو مجرد الإتلاف لأى قطع أثرية مكتشفة، العمل في الحفائر يكون بواسطة فريق يتراوح عدد أفراده بين 20 و30 عاملا ويشرف عليهم عامل فنى أو أكثر يعلوه رئيس عمال ويعلوه مفتش الآثار ويعلوه كبير مفتشين ثم مدير المنطقة، فضلا عن ذلك لا بد من وجود فرد من شرطة السياحة والآثار مع فريق البعثة.. ويتم تفتيش العمال في أوقات دورية وغير دورية بالتنسيق مع رئيس مباحث المنطقة درءًا لأى شبهة.