شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زيد: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وكندا 30% خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، إن كندا تتميز بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وتابع أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» عبر زوم على قناة صدى البلد «الجالية المصرية في كندا تحظى باحترام المسؤولين»، مشيرا إلى وجود 6 آلاف طالب مصري يدرسون في كندا بمراحل التعليم قبل وبعد الجامعي.

وأوضح أبوزيد أن حجم التبادل التجاري بين كندا والولايات المتحدة يصل إلى 2.5 مليار دولار يوميا بفضل الحدود المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال عامي 2019 و2020 أن تصبح الشريك التجاري الأول لكندا بأفريقيا بزيادة 30%.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكندية في مصر كثيرة، ومن بينها مشروع المونوريل الذي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن 3 شركات كندية وقعت على عقود للتعاون مع مصر في مجال التنقيب عن الذهب خلال الأيام الماضية.

وأكمل «كندا ترى مصر دولة مستقرة في منطقة تموج بالاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن كونها بوابة للشرق الأوسط وأفريقيا على المستوى التجاري والاقتصادي»، مؤكدا أن كندا تطبق الإجراءات الاحترازية للمسافرين والمغادرين للبلد في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السياحة الكندية لمصر شهدت أعلى معدل قبل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن كندا تحرص دائما على تأكيد خصوصية علاقتها بالدول الأخرى واستقلاليتها عن الولايات المتحدة، بالتشديد الدائم على عدم تورطها في مرحلة الاستعمار بالمنطقة.