شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلق على وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

وأضاف السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة، في محاولة خلق واقع جديد، رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن».

واختتم: «لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل».