شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مناعة يحذر من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية: «سم قاتل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري علم المناعة والكائنات الدقيقة، إن الخضار والفاكهة من أهم الأشياء التي تُعزز الجهاز المناعي، وغسيل هذه الأشياء بشكل جيد يساعد على زيادة فائدة الطعام بصورة كبيرة.

وتابع «الأنصاري»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الوجبات السريعة عبارة عن سم قاتل بشكل عام، ويجب الابتعاد عنها قدر الإمكان، لأن أضرارها لا حصر لها.

وأشار إلى أن الشباب يقبلون على الوجبات السريعة بصورة كبيرة للغاية، وهي تعمل على ضعف الجهاز المناعي، وتكوين الكبد الدهين، وتصلب الشرايين، ومشاكلها ليس لها حصر.

وأكد أن هناك ضرورة للابتعاد عن المشروبات الغازية، وتقليل النشويات مثل الأرز والخبز والمكرونة، والابتعاد عن السموم البيضاء الثلاثة المتمثلة في السكر والدقيق والملح.

وتابع «الأنصاري»، أن النوم في مواعيد منتظمة أمر ضروري للغاية للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن السهر ليلاً وعدم انتظام النوم أمر غير صحي للغاية.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الضغوط أو استيعابها بحجمها الطبيعي، لأن مخاطر الضغوط كبيرة وقد تودي بحياة الإنسان، خلاف أنها تُضعف الجهاز المناعي.