شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر جميلة ادعم بلدك».. مبادرة للنقابات المصرية لتنشيط السياحة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عدد من النقابات العمالية والمهنية تنظيم رحلات سياحية للأعضاء خلال هذه الفترة، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتدعيم فنادق البحر الأحمر خلال أزمة انخفاض الإشغالات من السياحة الخارجية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان، الثلاثاء، زار وفد من أعضاء مبادرة مصر جميلة ادعم بلدك لتنشيط السياحة من مختلف النقابات العمالية والمهنية برئاسة الدكتور على عبدالوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاكم النيابات نائب رئيس اتحاد عمال مصر وشعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص والمتحدث الرسمي باسم المبادرة وطارق الأمين منسق عام المبادرة عدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة للتعرف على الأسعار والعروض المقدمة والتعاقد مع عدد من الفنادق لتنظيم المبادرة تشارك فيها “النقابة العامة للنيابات والمحاكم، ونقابة قطاع الخاص، ونقابة مجلس النواب، ونقابة مجلس الشيوخ، ونقابات المصانع الحربية، ونقابة وزارة الكهرباء، ونقابة قضايا الدولة، ونقابات جامعة عين شمس وجامعة القاهرة ونقابة المدن الجامعية بجامعة الأزهر وجامعة ونقابة قناة السويس وجامعة الزقازيق، والاتحاد النوعي لمياه الشرب، ونقابة مواقف الأقاليم، ونقابة تعليم الكبار، ونقابة محافظة القاهرة، ونقابة وزارة العدل، ونقابة العاملين بالتربية والتعليم”.

وأكدوا أن المبادرة جاءت نابعة من الحس الوطني للعمال وشعورهم بتحمل المسؤولية الاجتماعية اتجاه زملائهم العاملين بقطاع السياحة، والحفاظ على وظائفهم بالمساهمة في رفع نسبة الإشغال بالفنادق والوقوف بجوارهم للنهوض بقطاع السياحة وتنشيطها وهناك أفواج قادمة إلى الفنادق بداية من منتصف الشهر الجاري.

وقال الدكتور علي عبدالوهاب، نائب رئيس اتحاد مصر، إن مبادرة «مصر جميلة.. ادعم بلدك» تهدف لتنشيط السياحة الداخلية دعمًا للعاملين بقطاع السياحة الذين تضرروا من جائحة كورونا كوفيد – 19»، من خلال توفير حجوزات مخفضة وبالتقسيط، وذلك في الفنادق التي حافظت على عمالها خلال الأزمة لرفع نسبة الإشغال بالفنادق لتظل هذه المنشآت مفتوحة أبوابها لتنشيط السياحة حتى تصبح مصر واحدة من وجهات السفر والسياحة الآمنة في 2021، وأنهم يسعون لعمل تعاقدات مخفضة وبالتقسيط لأعضاء النقابات العمالية والمهنية المشاركة.

ودعا طارق الأمين، المنسق العام للمبادرة، أصحاب المنشآت السياحية ضرورة الاستجابة لمبادرة العمال من أجل رفع نسبة الإشغال بالفنادق وزيادة إيرادات الدولة من دخل السياحة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في المبادرة لإنجاحها واستمرارها أطول فترة ممكنة.