شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة عشاء وحفل فني تكريمًا لعمال النظافة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مأدبة عشاء وحفلا فنيًا ساهرًا أحيته فرقتي شرم الشيخ وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ الخارجي، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ورؤساء القطاعات وعدد كبير من عمال المدينة والسائقين.

وقدّم المحافظ الشكر للجميع على مجهوداتهم البارزة، والتي أظهرت المدينة بشكل حضاري مميز أشاد به كافة المشاركين في المؤتمرات التي أقيمت مؤخرًا على أرض المحافظة وأمر بصرف مكافآت فورية لهم م لدورهم الحيوي والمحوري في إنجاح المؤتمرات الأخيرة.

وأكد وضع العامل دائمًا على قمة أولوياته، كما تناول معهم وجبة العشاء ودعاهم الاستمتاع بالحفل الفني، وأمر بصرف مكافأة 300 جنيه لفرقة بور سعيد للموسيقى العربية و200 جنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، والتي ستمثل اسم المدينة والمحافظة فى كافة المحافل الدولية.