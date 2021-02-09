شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعقد دورة تدريبية لفرق الجودة بمستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية، بعقد دورة تدريبية لفرق الجودة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، بقاعة التدريب بمستشفي ههيا المركزي، وذلك في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالقطاع الصحى، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم تدريب فرق الجودة على العديد من الموضوعات الصحية، منها التدريب على مفهوم الجودة الشاملة في المنشآت الصحية، والطرق الصحيحة للتسجيل الطبي بالملفات الطبية، والسلامة البيئية، وأمن وسلامة المرضي بالمستشفيات.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لفريق الجودة بوزارة الصحة، وجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات والرقابة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالشرقية.