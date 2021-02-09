شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: 7 مليارات جنية دعم للفلاح المصري خلال الثلاث سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الفلاح المصري وتعمل وزارة الزراعة على مواجهة هذه التحديات، موضحا أن القطاع الزراعي يتمثل 15% من إجمالي الدخل الكلي للدولة المصري.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السيد المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد سعيد، على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لتطوير القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري وهذا يدل على أن الدولة تنظر إلى الملف الزراعي على أنه من الأولويات الأولي لها، مشيرا إلى أن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية دعم للفلاح المصري مايقرب من 7مليار جنية.

وأوضح متحدث الزراعة، أن أصول وزارة الزراعة يتم النظر إليها بشكل كبير ومهم جدا، لأنه وزارة الزراعة تسعي إلى تحقيق عائد من هذه الأصول ويتم تطويرها لتحقيق أكبر عائد لها.