شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «شرق الإسكندرية التعليمية تتحول رقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، الثلاثاء، يرافقه يوسف الديب وكيل المديرية وهمت ابو كيلة مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، مبادرة «شرق الإسكندرية التعليمية تتحول رقمية»، وذلك في اطار مواكبة رؤية مصر «استراتيجية 2030».

كما افتتح «سعد»، ميكنة شؤون الطلبة بادارة شرق التعليمية، والمستندة على عدة محاور للتحول الرقمي الذي تنتهجه إدارة شرق التعليمية في الاعتماد على الكادر البشري المؤهل والمتناغم مع مراعاة الدقة والسرعة في الإجراءات، والاستفادة من الأدوات والحلول والحزم التقنية المناسبة والبسيطة لتطويع البيانات المتوفرة وإداراتها وتخزينها وإظهارها وتأمينها.

وقال وكيل أول الوزارة أن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، للعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي يهدف إلى تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة.

شهد الاحتفال مجموعة كبيرة من قيادات التربية والتعليم بالمديرية وإدارة شرق التعليمية.