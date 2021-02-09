شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«السكة الحديد»: قرار تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية في مرحلة الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد إن قرار تخفيض اسعار تذاكر القطارات الروسية بنسبة ٥٠℅ والسماح لحملة الاشتراكات من الطلبة والموظفين باستخدام القطارات لا يزال في مرحلة الدراسة.

وأضافت المصادر أن «السكة الحديد لا تزال تدرس تخفيض أسعار التذاكر للطلبة والموظفين وحملة الاشتراكات بالنسبة للقطارات الروسية».

وتداول قرار يحمل رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتخفيض مؤقت للقطارات الروسية من القاهرة الي محافظات الوجه البحرى والسماح لحاملى الاشتراكات من استخدام القطار بعد حجز مقعد من مكتب التذاكر ودفع فرق الدرجة.