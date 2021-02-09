شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: غلق وتشميع معمل تحاليل مخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرار غلق لمعمل تحاليل بالحكمة حي أول طنطا لعمله بدون ترخيص، بالإضافة إلى تشميع المعمل لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود بشن حمله مكبره يقوده قسم شرطه حي أول طنطا لتنفيذ غلق معمل التحليل المخالف للاشتراطات وقوانين العلاج الحر وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتى في إطار المتابعة المستمرة ومراجعة التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة للاطمئنان إلى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحه المواطنين خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.