شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع لجنة الحماية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم اجتماعاً بأعضاء وحدة الحماية العامة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك لمناقشة آليات تطوير وحدات الحماية الفرعية بالمحافظة.

اكد.رحمى ان هناك مشاكل كثيرة تخص الطفل مثل مشكلة التسرب من التعليم، وأطفال الشوارع، والعنف ضد الأطفال والتي تتطلب حملات الدعم النفسي للأطفال بالاستعانة بالمتخصصين المؤهلين لعلاج هذه المشاكل بجانب تقديم الدعم اللوجيستي للأطفال وتدريب كوادر مؤهلة لتقديم تدخلات الدعم النفسي الإيجابي للطفل.

كما أثنت الدكتورة سحر السنباطي على جهود المحافظة في ملف حماية ورعاية الطفل، وأكدت على أهمية تفعيل آليات التدخل بجميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في ظل تنوع المجتمعات داخل المحافظة،و أكدت على تقديم الدعم لكافة القيادات بالمحافظة لتسهيل التدخل واستكمال المنظومة لربط كافة الجهود والخدمات بخط نجدة الطفل،

واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح مع أعضاء اللجنة الحاضرين لوضع آليات تطوير وحدات الحماية العامة والفرعية، وأكد الدكتور رحمي على ضرورة توفير قوافل اجتماعية وورش عمل تثقيفية للآباء والأمهات والمقبلين على الزواج، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير الأم البديلة في دور الرعاية.

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