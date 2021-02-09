شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رابط حجز خط وي تكافل وكرامة وشرح خطوات الاستلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثيرون من مستفيدي معاش تكافل وكرامة علي شبكة الانترنت اليوم عن « رابط حجز خطوط وي تكافل وكرامة » التى أعلنتها عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع العبء عن الأسر الأولي بالرعاية، وللتواصل معهم وإرسال رسائل مواعيد استحقاق صرف المعاشات.

الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي اضغط هـــنــــــا . ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم. ادخال تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة /الشهر /يوم). اختيار علامة أنا لست ربوت.(تستخدم للتأكد أنك شخص وليس محاولة اختراق للموقع من خلال البرامج وأيحانًا يتطلب الأمر الإجابة على سؤال مثل اختيار صور تعبر عن شيء معين مثل التى تعبر عن سلم.) الضغط على زر متابعة ( فى حالة كون الرقم ذاته غير صحيح فلن ينتقل الى الصفحة التالية/ وفى حالة كون الرقم القومي غير مسجل ضمن المستحقين ستظهر رسالة عفوًا الخدمة غير متاحة لهذا الرقم القومي / أما فى حال كون الرقم صحيح ومسجلاً ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها، ويطلب منك تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ويحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.) بعد الضغط على زر «تسجيل» تظهر رسالة «تم تسجيل الطلب بنجاح» - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.

يتوجه العميل بنفسه إلى منفذ البيع المحدد سلفًا، طبقًا للميعاد ويقوم باستلام الشريحة من منفذ بيع الشركة المصرية للاتصالات .

يجب أن يقوم العميل باستلام الشريحة بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.

يجب على المستفيد إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على اقرار استلام الشريحة.

بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويل العميل الي الخدمة الصوتية ويقوم مسؤول خدمة العملاء بتفعيل الشريحة .

يتلقي العميل رسالة نصية لتفعيل الشريحة.

يستفيد من « خط تكافل وكرامة وي » جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وهو خط مجاني ولا يتم دفع رسوم مقابل الحصول عليه ويجب الحصول عليه خلال 10 أيام من التسجيل والقيام بتفعيله.

تعرف على رابط حجز خط وي تكافل وكرامة وشرح الخطوات بالصور

تعرف على رابط حجز خط وي تكافل وكرامة وشرح الخطوات بالصور

تعرف على رابط حجز خط وي تكافل وكرامة وشرح الخطوات بالصور

تعرف على رابط حجز خط وي تكافل وكرامة وشرح الخطوات بالصور