شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا تعزيز العلاقات.. «الشريف» يستقبل قنصل عام الصين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، جاو لينيج قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وذلك للاحتفاء بذكرى مرور عشرة أعوام على توقيع اتفاقية تآخى بين محافظة الإسكندرية ومقاطعة قوانغدونغ، والتي وقعت في 21/10/2010. وكذلك وصول مساعدات طبية من ذات المقاطعة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأعرب الشريف بحسب بيان، الثلاثاء، عن شكره للقنصل العام بشأن المساعدات الطبية المهداة للمحافظة في إطار التعاون بين الجانبين.

وأكد الشريف على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية.

كما أكد على استعداد المحافظة لتقديم كافة المساعدات والتعاون للقنصلية الصينية بالإسكندرية.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد عصرا ذهبيا في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين، والذي نتج عنها فتح آفاق كبيرة للتعاون في شتى المجالات.

من جانبها؛ أعربت قنصل عام الصين عن امتنانها بكل ما تقدمه المحافظة من دعم للمواطنين الصينيين في الإسكندرية. وأعلنت عن رغبتها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الإسكندرية، لافتة أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وأن جمهورية الصين تعتز بالعلاقات المشتركة بين مصر والصين والمشاركة في خطة التنمية بمصر وعلي وجه خاص بالمشاركة في خطة التطوير في الإسكندرية حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية.

وأعربت لينيج عن رغبتها في مزيدا من عقد اتفاقيات تآخي أخرى بين محافظة الإسكندرية ومقاطعات صينية أخرى.

وفي نهاية اللقاء قدم الشريف إلى قنصل عام الصين مفتاح الإسكندرية كرمز للتآخي وتأصيل العلاقات بين الطرفين.

بحثا تعزيز العلاقات.. " الشريف" يستقبل قنصل عام الصين بالاسكندرية- صور

بحثا تعزيز العلاقات.. " الشريف" يستقبل قنصل عام الصين بالاسكندرية- صور

بحثا تعزيز العلاقات.. " الشريف" يستقبل قنصل عام الصين بالاسكندرية- صور