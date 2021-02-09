شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان تراكمات ومخلفات على طريق «طراد النيل» شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، برئاسة العقيد أحمد الهواري، حملة نظافة داخل المدينة، وتم رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من طريق طراد النيل الأقصر العشى بقيادة جمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، رفعت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة 3 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق، بقيادة أشرف سعيد خليل، رئيس قرية الصعايدة، وحنان محمد يوسف، سكرتيرة قرية الصعايدة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المحال التجارية والمخابز لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، بعد أن قامت مديرية التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بشن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهر يناير الماضي.