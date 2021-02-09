شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير خارجية العراق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبلت مكتبة الإسكندرية الدكتور فؤاد حسين؛ وزير خارجية العراق، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية.

استمع الوفد في مستهل الزيارة لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإعادة إحياءها، كما أطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والذي يضم أعداد من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.

وتجول الوفد؛ في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

ومن جانبه؛ وجه وزير خارجية العراق، الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرح حضاري وثقافي ومركز للبحوث.

وأكد الوزير؛ إن زيارة المكتبة بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.

وأهدت المكتبة عدد من إصداراتها للضيف؛ وتتضمن «ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية» و«كتاب الأزهر» الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.

مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير خارجية العراق- صور

مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير خارجية العراق- صور