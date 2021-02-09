شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج كوبين زجاجين من قولون شاب في جراحة بـ«المنصورة التخصصي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة التخصصى «العام القديم»، من استخراج 2 كوب زجاجى أحدهما مكسور من قولون شاب في العشرين من عمره.

حيث استقبل مستشفى المنصورة التخصصى «العام القديم» شاب يعانى من آلام في القولون ونزيف بفتحة الشرج مدعيا مدعيا سقوطه على جسم غريب صلب وبفحص المريض عمل الأشعات اللازمة تبين وجود كوبين زجاجيين بالقولون ويحتاج لجراحة عاجلة.

وقرر الدكتور فهمى السعيد مدير عام المستشفى دخوله غرفة العمليات فورا لإجراء الجراحة.

وتمكن فريق طبى يضم كل من الدكتور أحمد العدوى والدكتور علاء عبدالمنعم أخصائين الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور زكاء ابراهيم رئيس قسم الجراحة من انقاذ حياة الشاب واستخراج الكوبين أحدهما مكسور، وذلك بمشاركة فريق قسم التخدير الذي يضم حمادة محمد عبدالحميد استشارى التخدير والدكتور أحمد عصام أخصائي التخدير.

وقال الدكتور فهمي السعيد مدير عام المستشفى «أن العملية كانت عبارة عن استخلاص الجسم الغريب»الٱكواب الزجاجيه «بعد دخولها للقولون عن طريق المستقيم ونظرا لصعوبة اخراجها من فتحة الشرج تم عمل فتح جراحى للقولون واستخراج الجسم الغريب وعمل فتحه مؤقته للاخراج وسيتم قفلها وعودة المسار الطبيعى للاخراج بعد عدة اشهر من الجراحة».

وأشار رضا عمر المنسق الاعلامي للمستشفى ان حالة المريض مستقرة بعد إجراء الجراحة حيث يلقى عناية فائقة من جميع الأطباء والتمريض، مشيرا إلى أن المستشفى تشهد الفترة الحالية نجاحات متعددة في مجال الجراحة بسبب حرص مدير المستشفى على تذليل الصعاب للفريق الطبي وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين من أهل مدينة المنصورة.

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى

استخراج كوبين من قولون شاب بمستشفى المنصورة التخصصى